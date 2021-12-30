ترامب يتهم لجنة 6 يناير بالسعي للحصول على أدلة على نشاط إجرامي

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اتهم الفريق القانوني للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اللجنة النيابية المعنية بالتحقيق في اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير بالسعي لكشف أدلة من شأنها أن تدعم إحالة جنائية ضده.

ترامب يتهم لجنة 6 يناير بالسعي للحصول على أدلة على نشاط إجراميترامب يطلب من المحكمة العليا منع الأرشيف الوطني من كشف سجلات أحداث "اقتحام الكونغرس"

وقدم محامو ترامب إلى المحكمة ملفا جديدا يطلب منها الاطلاع على مقابلة أجرتها صحيفة "واشنطن بوست" مع النائب الديمقراطي بيني طومسون الذي يرأس اللجنة النيابية، للحصول على السجلات.

وفي المقابلة، قال النائب الديمقراطي عن ولاية ميسيسيبي إن تحقيق اللجنة في تأخر ترامب في دعوة مؤيديه لإنهاء أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي قد يؤدي إلى إحالة جنائية إلى وزارة العدل، مضيفا: "هذا التقصير في أداء الواجب يسبب لنا قلقا حقيقيا.. وأحد هذه المخاوف هو أنه سواء كان ذلك مقصودا أم لا، وما إذا كان عدم الاهتمام بهذه الفترة الأطول من الوقت، سيبرر الإحالة".

وقال محامو ترامب إن التعليقات تدعم أحد المزاعم الرئيسية لقضيته، وهي أن الجهود المبذولة للحصول على سجلات البيت الأبيض تفتقر إلى غرض تشريعي مشروع، وبالتالي يجب حظرها.

مشددين على أنه "لا يمكن للجنة أن تسخر من التفويض الدستوري للكونغرس بأن تكون طلباتها وتحقيقاتها مدعومة بغرض تشريعي صالح.. لا يمكن أن تشرع في ما هو في الأساس تحقيق لإنفاذ القانون بحجة أنها قد تشرع بناء على المعلومات التي تظهر في سياق الاستكشاف".