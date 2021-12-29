السعودية تواجه ارتفاعا حادا للإصابات بكورونا

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تشهد السعودية ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كورونا"، حيث بلغ هذا المؤشر يوم الأربعاء 744 حالة، في زيادة بحوالي 5 مرات مقارنة مع 20 كانون الأول.



وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 744، مقابل 524 الاثنين و602 الثلاثاء، لتصل حصيلتها الكلية في المملكة إلى 554665 إصابة، بينها 43 حرجة.



ويستمر مؤشر الحالات الجديدة في الارتفاع على خلفية الانتشار المتسارع لمتحور "أوميكرون" الجديد للفيروس، وزادت الحصيلة اليومية نحو 5 مرات منذ يوم 20 كانون الأول حينما بلغت 146 إصابة.

وحصيلة اليوم تعتبر الأكبر للإصابات الجديدة بالمرض في السعودية منذ يوم 12 آب حينما تم رصد 766 حالة.



وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت وفاة جديدة واحدة ناجمة عن المرض، وهو نفس العدد الذي تم تسجيله في كل من الاثنين والثلاثاء، مضيفة أن الحصيلة الكلية لضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 8874 متوفيا.



وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كورونا" في المملكة وصل إلى 541388 شخصا، بعد تسجيل 231 حالة شفاء جديدة.