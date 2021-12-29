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"إرنا": إرتفاع حظوظ التوصل إلى إتفاق نووي

29
DECEMBER
2021
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قالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن حظوظ التوصل إلى اتفاق نووي نهائي تزايدت بنسبة ملحوظة خلال الجولة الثامنة من المباحثات النووية التي تجري في العاصمة النمساوية فيينا.
وقالت الوكالة إن "أجواء إيجابية تسود هذه الجولة من المفاوضات لتحقيق التقدم رغم التصريحات الشكلية وغير البناءة لممثلي الدول الأوروبية الثلاث"، مشيرة إلى أن "الفريق الإيراني المفاوض جدد التأكيد على أنه لن يرضخ لمهل مفبركة، بل سيمضي في هذه المفاوضات وفق نهج عملي، نحو التوصل إلى اتفاق جيد".
وذكرت أن "هذه المواقف الإيجابية والبناءة، يقابلها إلحاح الأطراف الأوروبيين تأثرا بالموقف الأميركي على تحديد مهلة زمنية للمفاوضات النووية، والترويج من أنه لم يبق سوى أسابيع قليلة حتى إمكانية إنقاذ الاتفاق النووي الموقع في 2015".
وبحسب رأي المراقبين، فإن حظوظ التوصل إلى اتفاق نهائي تزايدت بنسبة ملحوظة في هذه الجولة من المفاوضات.

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