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الولايات المتحدة تسجل قفزة قياسية بأكثر من 440 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

29
DECEMBER
2021
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في أكبر حصيلة يومية منذ بداية الجائحة، أعلنت السلطات الصحية الأمريكية عن رصدها أكثر من 440 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
 
وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم الاثنين الماضي 441278 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، مقابل 187487 إصابة فقط في اليوم السابق.
 
ورصدت المراكز خلال يوم الاثنين 1627 وفاة جديدة جراء العدوى، مقابل 107 وفيات فقط في اليوم السابق.
 
وبلغ مؤشر الزيادة المتوسطة على أساس أسبوعي في حصيلة الإصابات بكورونا في أمريكا 240408 حالات، ما يمثل أعلى مستوى له منذ يناير العام الجاري.
 
وإجمالا، منذ بداية الجائحة وحتى الآن سجلت في الولايات المتحدة، وفقا للمراكز، أكثر من 52.8 مليون إصابة مؤكدة بكورونا، منها 816239 حالة وفاة، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.
 
وأوضحت متحدثة باسم المراكز لموقع "بوليتيكو" أن قفزات حادة في الحصيلة قد تفسر بنقص في عمليات الفحص خلال عطلة عيد الميلاد، مرجحة أن الأرقام ستستقر بعد عيد رأس السنة.
روسيا اليوم
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