إليكم توقّعات عرّافة بلغاريا "العمياء" لعام 2022

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المصدر: الامارات اليوم

توقّعت العرّافة البلغارية العمياء بابا فانغا، التي تحظى بشهرة عالمية في مجال التوقعات، عن أحداث ومصائب تنتظر العالم في عام 2022، مؤكدة أن العالم سيشهد الكثير من الأحداث التي سيكون لها تأثير على مصير البشرية.

وقالت العرافة: "أن العلماء سوف يكتشفون فيروس قاتل في الأنهار الجليدية في الجزء الغربي من روسيا، وتحديدا في منطقة سيبيريا".

وأضافت, "إن الفيروس سيكون محتبسا ومتجمدا ولكن بسبب الاحتباس الحراري، سينتشر في الأرض مشكلا تهديدا خطيرا للبشرية".

وأكّدت أن "العالم سوف يتعرض للكوارث الطبيعية والطقس القاسي، الأمر الذي سيجعل حياة البشر مستحيلة في بعض الأماكن بسبب الأعاصير والحرائق والفيضانات والزلازل، والولايات المتحدة الأميركية سوف تتعرض لدوامة من الجليد المرعب".

وتابعت, "الدول الاسكندنافية ستتعرض لارتفاع شديد في درجات الحرارة، وقارة أوروبا في هذا العام ستتأثر بشدة بسبب الفيضانات، وأستراليا سوف تشهد في 2022 موجات مستمرة من الحرائق".

وتوقّعت العرافة العمياء "انتشار الجراد في العالم، وسيواجه البشرية الفقر والجوع، وتتعرض بعد الأرضي للجفاف".

وتحققت العديد من تنبؤات بابا فانغا، واسمها الكامل فانجيليا جوشتيروفا، لسنة 2021، منها تحور فيروس كورونا والصاروخ الصيني، كما أن الكثير منها لم يتحقق، مثل ظهور حياة على كواكب مختلفة عن كوكب الأرض، وأيضاً تواصل أهل الأرض مع علماء روحانيين، وانهيار الاقتصاد الأوروبي، واكتشاف علاج لمرض السرطان.