مقتل 4 أشخاص بتحطم طائرة واحتراقها في مقاطعة سان دييغو الأمريكية (فيديو)

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أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية عن مقتل 4 أشخاص في تحطم طائرة واحتراقها في منطقة إل كاجون بجنوب ولاية كاليفورنيا.

وبحسب المتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية ريك بريتينفيلدت فإن الضحايا كانوا على متن طائرة من طراز Learjet 35 التي أقلعت من مطار جون واين في مقاطعة أورانج وكانت متوجهة إلى جيليسبي فيلد في سان دييغو.

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وقالت السلطات في بيان صحفي إن رجال الإطفاء لم يعثروا على ناجين في مكان الحادث، ولم يؤدي تحطم الطائرة إلى إصابة أحد من الموجودين على الأرض إلا أنه أدى إلى تضرر أحد المنازل وانقطاع خطوط الكهرباء في المنطقة.

هذا وأفادت شركة KGTV التابعة لشبكة CNN بأن السلطات ليست متأكدة من عدد الأشخاص الذين كانوا موجودين على متن الطائرة.