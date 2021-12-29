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بايدن يلغي القيود على دخول الولايات المتحدة من 8 دول إفريقية

29
DECEMBER
2021
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن أنه أمر بإلغاء القيود المفروضة على السفر إلى الولايات المتحدة من 8 دول إفريقية بعد أن تم فرض هذه الإجراءات أواخر نوفمبر بسبب اكتشاف سلالة "أوميكرون".

وقال بايدن، في بيان أصدره البيت الأبيض مساء الثلاثاء إنه قرر رفع القيود الخاصة بالدخول إلى الولايات المتحدة للقادمين من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزامبيق ومالاوي.

وأشار بايدن إلى أنه أصدر في حينه الأمر الذي أوقف عمليا الدخول من هذه الدول "لإبطاء انتشار نسخة أوميكرون في الولايات المتحدة والسماح لها باتخاذ إجراءات مناسبة لتخفيف التبعات في ظل ظهور معلومات جديدة حول هذه النسخة".

وأضاف الرئيس أن "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أحيطت علما على مدى أسابيع أخيرة بالمزيد حول نسخة أوميكرون وهي توصي الآن رفع القيود على السفر".

واعتبر أن الخبراء العلميين حققوا تقدما ملموسا في فهم خصوصية متحور "أوميكرون" وأكدوا أن الأشخاص الملقحين محميون من الإصابات الخطيرة بها، ولفت إلى أن السلطات الأمريكية شددت بروتوكولات السفر الدولي، وأوضح أن هذا المتحور قد انتشر داخل الولايات المتحدة ووصل إلى أكثر من 100 دولة.

وقال إنه قرر، "في ظل هذه الملابسات المتغيرة وبناء على توصية المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه في مصلحة الولايات المتحدة إلغاء" المرسوم السابق لأنه "لم تعد هناك حاجة إلى القيود التي تم فرضها بموجبه".

 

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