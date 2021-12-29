روسيا اليوم: واشنطن: الأسابيع الأخيرة شهدت بعض التقدم في محادثات إيران النووية

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روسيا اليوم: أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الأسابيع الأخيرة شهدت بعض التقدم في محادثات إيران النووية، لكنها أضافت أن "الوضع الأساسي لم يتغير" رغم التقدم المحقق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحفيين، إنه من السابق لأوانه تحديد مدى أهمية أي تقدم في محادثات إنقاذ الاتفاق النووي، بعد استئنافها يوم الاثنين.

وأضاف أن "الولايات المتحدة لم تر حتى الآن إلحاحا كافيا لدى إيران"، مضيفا أن "واشنطن بحاجة إلى رؤية الأطراف في المحادثات تسعى بشكل بناء وثابت لتحقيق التقدم".

وكان مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، قال إن هناك "تقدما لا جدال فيه" تم تحقيقه في المفاوضات حول إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي.