القضاء الجزائري يحيل ملف وزيرة الثقافة السابقة إلى المحكمة

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حال قاض جزائري، اليوم الثلاثاء، ملف الفساد الذي تتابع فيه وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي ومن معها إلى قسم الجدولة لإجراء المحاكمة في الأيام القليلة المقبلة.

وتم في الأسبوع الماضي سماع الوزيرة في قضايا تبديد المال العام في المهرجانات والتظاهرات الثقافية التي احتضنتها الجزائر طيلة الـ15 سنة الماضية.

وأشارت صحيفة "الشروق" إلى أن ملف الوزيرة السابقة "يتضمن أزيد من 30 شخصا بين مسؤولين، ومكلفين بتنفيذ برامج التظاهرات، وآمرين بالصرف"، حيث وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بسوء استغلال الوظيفة، وتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة.

وكانت تومي أكدت، خلال الاستماع إليها في جميع مراحل التحقيق، أنها كانت تنفذ أوامر الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وأنها كانت تسيّر فقط دون التدخل في صندوق التسيير المركزي، أي أنها لا علاقة لها بالأموال التي كانت تصرف في إطار التظاهرات والمهرجانات الثقافية.