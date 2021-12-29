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مقتل أربعة عسكريين و12 متمرداً في معارك شرق الكونغو الديموقراطية

29
DECEMBER
2021
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وكافو (الكونغو الديموقراطية): قتل ضابط وثلاثة جنود كونغوليين واثنا عشر متمرداً في معارك في المرتفعات الشرقية لجمهورية الكونغو الديموقراطية التي تشهد نزاعات حول الأراضي، وفق ما أفاد مصدر عسكري.

وقال الجيش في بيان الإثنين إنّ "قتالاً عنيفاً اندلع بين القوات المسلّحة لجمهورية الكونغو الديموقراطية وتحالف متمردين في ماكانيكا وتويغوانيهو وحلفاء أجانب لهم في مرتفعات منطقة فيزي" في جنوب كيفو.

وأفاد المتحدث باسم الجيش في جنوب كيفو الميجور ديودونيه كاسريكا بأنّ أربعة جنود كونغوليين "لقوا حتفهم، بينهم الكولونيل ملكيور كيمبي ياوندي قائد كتيبة التدخل السريع 121 التابعة للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديموقراطية" المنتشرة في المرتفعات.

وأوضح أنّ الضابط قٌتل في مقر كتيبته.

ووقع القتال قرب ثلاثة مواقع للجيش في قرى شاكيرا وكامومبو ونيامارا، بعد أن هاجمها المتمردون. وأعلن كاسريكا في بيان عن مقتل 12 متمرداً أيضاً.

وقالت عدة جهات فاعلة في المجتمع المدني في المنطقة إنّ هذه الاشتباكات دفعت العديد من المدنيين إلى النزوح.

وتدور في هذه المنطقة نزاعات حول الأرض بين عدة مجموعات مسلّحة تتحدّر من اتنيات مختلفة.

وأودت النزاعات بين الميليشيات إلى مقتل 128 شخصاً بين شباط/فبراير 2018 وحزيران/يونيو 2020 وتشريد 110 آلاف آخرين، وفق مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان.

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