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إصابات كورونا في تركيا تتجاوز 30 ألف حالة لأول مرة منذ 19 أكتوبر

28
DECEMBER
2021
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تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في تركيا، الثلاثاء، مستوى 30 ألف حالة لأول مرة منذ 19 أكتوبر وسط تحذير السلطات من انتشار سلالة "أوميكرون".

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية اليوم، بتسجيلها 32176 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 26099 في بيانات أمس الاثنين، لترتفع الحصيلة الكلية إلى 9.66 مليون حالة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 184 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقارنة مع 157 في إحصائية الاثنين، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في تركيا إلى 81917.

وذكرت أن عدد المتعافين خلال اليوم الأخير بلغ 23104 أشخاص حيث بلغت حصيلة حالات الشفاء نحو 8.989 مليون.

وفي هذا السياق دعا وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عبر "تويتر"، إلى التقيح ضد المرض، مضيفا: "من الواضح أننا ندخل الآن إلى توجه متزايد بسبب الانتشار السريع لنسخة أوميكرون".

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