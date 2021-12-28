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فاوتشي يُحذّر من خلع الكمامات في الطائرات!

28
DECEMBER
2021
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قال كبير مستشاري البيت الأبيض لمكافحة الجائحة، أنتوني فاوتشي، إن خلع الكمامات على متن الطائرة ليس مجالًا للبحث.

وفي تصرحات لشبكة "إيه بي سي"، الأحد، قال فاوتشي: "نريد أن نتأكد من التزام الأشخاص بارتداء الكمامات. وأعتقد أن التخلي عنها شيء يجب التفكير فيه".

وخلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ الأميركي في 15 كانون الأول، قال الرئيس التنفيذي لشركة "ساوث ويست" للطيران، غاري كيلي، إن الكمامات "لا تفعل الكثير" لمحاربة انتشار فيروس كورونا على متن الطائرات، وفقًا لـ"فوكس نيوز".

غير أن فاوتشي قال: "إلزامية اللقاح للسفر الداخلي، يمكن أن تحفز الأفراد للحصول على التطعيم".

وأضاف, "أي شيء يمكن أن يحفز الناس على التطعيم سيكون موضع ترحيب. وفيما يتعلق بانتشار الفيروس فإن ارتداء الكمامات ووجود منقيات الهواء (فلاتر) على متن الطائرات، يعتبر آمنا بشكل معقول".

وأشارت فوكس نيوز إلى تصريحات سابقة لفاوتشي شدّد فيها على أهمية ارتداء الكمامات على متن الطائرات "رغم تنقية الهواء الجيدة بداخلها".

وأكّد فاوتشي أن النقص في فحوص كوفيد-19 لكشف الإصابة في الولايات المتحدة سيتم حله قريبًا، في وقت تشهد البلاد زيادة في الحالات بسبب المتحورة أوميكرون.

وبمناسبة أعياد نهاية السنة، شهدت الولايات المتحدة إقبالًا كبيرًا على الفحوص وخصوصًا على تلك التي يتم إجراؤها في المنزل.

وعلق عالم الأوبئة قائلا: "إحدى المشكلات في الوقت الراهن هي أن (الفحوص) لن تكون متاحة للجميع قبل كانون الثاني".

وكان المستشار الطبي للبيت الأبيض حث، الأسبوع الماضي، الأميركيين على تلقي جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قبل السفر خلال العطلات المقبلة، ووضع الكمامات دائمًا في الأماكن العامة المزدحمة.

ووصف أوميكرون بأنه "يستعر في جميع أنحاء العالم"، وقال إن السفر سيؤدي إلى زيادة الإصابة، حتى بين من تلقوا اللقاح.

وتشير حصيلة لرويترز إلى أن عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة زاد 50 في المئة منذ بداية هذا الشهر.

وقد تسبب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,395,400 شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية الأحد.

واستنادًا إلى الأرقام المطلقة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات هي الولايات المتحدة (816,533) تليها الهند (479,682) ثم روسيا (304,218) والمكسيك (298,759).

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