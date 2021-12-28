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بايدن يطمئن الأميركيين بشأن انتشار "أوميكرون"

28
DECEMBER
2021
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين إن بعض المستشفيات يمكن أن تشهد "إجهادا" بسبب كثرة المصابين بكوفيد، مؤكدا أن البلاد مستعدة بشكل جيد لمواجهة ارتفاع عدد الحالات وداعيا مواطنيه إلى عدم الذعر.
 
وأضاف بايدن أنه "مع ارتفاع عدد الاصابات، لا يزال لدينا عشرات الملايين من الأشخاص غير المحصنين ونشهد ارتفاع عدد حالات الاستشفاء"، مشيرا إلى أن "مستشفيات في بعض المناطق ستشهد إجهادا على صعيد المعدات والموظفين".
 
كما أقر أنه رغم توفير عدد كبير من الفحوص، إلا أنها لا تزال غير كافية، وفق ما نقلت "فرانس برس".
 
وأوضح: "رؤية مدى صعوبة إجراء بعض الأشخاص للفحص في نهاية هذا الأسبوع يظهر أن لدينا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به".
 
وأكد أنه إضافة إلى زيادة عدد مواقع الاختبار المجانية، تضغط الإدارة لتوفير المزيد من الفحوص المنزلية، مضيفا: "لم يكن هناك أي شيء عندما تولينا المسؤولية. لا شيء. الآن لدينا 8 علامات تجارية في السوق".
 
وتعمل الحكومة على شراء 500 مليون فحص منزلي لتوزيعها على الأميركيين.
 
وفي اجتماع افتراضي استضافه البيت الأبيض مع العديد من حكام الولايات وكبار مستشاري الصحة، شدد بايدن على أن الانتشار السريع لـ"أوميكرون" لن يكون له نفس تأثير موجات كوفيد السابقة.
 
وبيّن أن "أوميكرون مصدر قلق لكن لا ينبغي أن تكون مصدر ذعر".
 
وأردف "نظرا لإعطاء العديد من اللقاحات والمعززات، فإننا لا نشهد ارتفاعا في حالات الاستشفاء كما كانت في السابق. الأميركيون أحرزوا تقدما. الوضع أفضل".
 
لكنه عاد وشدد على أن "ذلك ليس كافيا. من الواضح أنه ليس كافيا. لو علمنا لكنا عملنا بقوة أكبر وأسرع. علينا أن نفعل المزيد".
 
وسجلت الولايات المتحدة عدد وفيات جراء الوباء أعلى من أي دولة أخرى، تجاوز 816 ألف حالة وفاة و52 مليون إصابة.
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