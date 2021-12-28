اليونان توسع قيود كورونا لاحتواء تفشي المتحور "أوميكرون"

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أعلنت اليونان فرض مزيد من القيود بين 3 و16 كانون الثاني المقبل لاحتواء تفشي فيروس كورونا لا سيما المتحور "أوميكرون"، فيما تستهدف القيود أماكن الترفيه الليلية بشكل رئيس.

ومع زيادة حالات الإصابة المؤكدة بكورونا لعدد قياسي بلغ 9284 اليوم الاثنين إضافة إلى 66 وفاة، قال وزير الصحة ثانوس بلفريس في مؤتمر صحفي إنه "بموجب الإجراءات الجديدة ستكون الكمامات ذات الحماية العالية إلزامية في الأسواق التجارية ووسائل النقل العام والمطاعم".

وأضاف: "سيتم إلزام الحانات والمطاعم أن تغلق أبوابها بحلول منتصف الليل، ولن يسمح بوقوف زبائن في أماكن الترفيه. وكذلك سيكون العدد الأقصى المسموح له بالجلوس حول مائدة هو ستة أفراد".

وتابع: "إذا وجدنا أن هذه الإجراءات لا تطبق سنمنع الحفلات الغنائية في أماكن الترفيه".

كما قصرت الحكومة أيضا حضور الأحداث الرياضية على 10 في المئة فقط من سعة الأماكن، بحد أقصى لا يتجاوز ألف شخص.

وسيسمح للزوار بدخول منشآت رعاية المسنين إذا تسنى لهم تقديم فحص يثبت خلوهم من الإصابة بكورونا تم إجراؤه خلال أقل من 48 ساعة.

وشددت السلطات اللوائح الأسبوع الماضي بفرض وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة وحظر احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وقال بلفريس "نحن مقبلون على فترة هيمنة المتحور أوميكرون في اليونان".

وطالب من سيحتفلون بليلة العام الجديد "بحماية أحبائهم" وتفادي مخالطتهم لو عرضوا أنفسهم لتجمعات حاشدة خلال العطلات.