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أول تعليق إيراني على التعاون الصيني السعودي: لا نشعر بالقلق

28
DECEMBER
2021
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قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، محمود عباس زادة مشكيني، إن بلاده لا تشعر بالقلق من تعاون الصين مع السعودية لإنتاج الأسلحة البالستية.

 

وفي أول تعليق إيراني على تعاون بكين والرياض في مجال الصواريخ، قال مشكيني، إن بلاده تحترم أولويات الصين، فهي "في النهاية، تنظم علاقتها على أساس مصالحها الوطنية".

وأضاف أن لدى الصين علاقات مع البلدين (إيران والسعودية)، وهي لا تتدخل في العلاقات الإيرانية السعودية".

وأشار مشكيني في تصريحات لموقع "انتخاب" الإيراني، إلى أن المساعدة الصينية للسعودية لا تتحدى سياسة التوجه نحو الشرق التي تتبناها إيران، وقال إن "ما يهمنا هو أن دول الجوار ليست منافسة لنا بل هي صديقة، ولسنا قلقين من تقدم تلك الدول، حتى لو كان في المجال العسكري، لأن إيران لديها قوة داخلية تعتمد على التكنولوجيا المحلية، وقوة الشعب".

 

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