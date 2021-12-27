إسرائيل تعلن عن اتصالات مع المغرب لاستقدام ممرضين

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كشفت وزيرة الداخلية الإسرائيلية اييلت شاكيد، اليوم الإثنين، أن الحكومة تقوم باتصالات مع المغرب لإحضار عمال أجانب في مجال التمريض.

وفي نقاش اللجنة لشؤون العمال الأجانب حول أزمة العمال في مجال التمريض، قالت شاكيد: "إننا نعمل على استقدام عمال جدد واتفاقات ثنائية جديدة، ولدينا طموح لفتح المغرب على هذا الموضوع".

وأعلنت أن "الحكومة بدأت بعملية الاستكشاف بالنسبة للموضوع وهناك استجابة أيضا من الطرف الآخر"، كاشفة أنه "قريبا سيصل 2000 عامل في مجال التمريض إلى دور رعاية المسنين من نيبال".

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس زار المغرب الشهر الماضي وقع خلالها على اتفاق تعاون أمني بين البلدين، يعمل على تنظيم التعاون الاستخباراتي بين البلدين وسيتيح إقامة مشاريع مشتركة للصناعات الأمنية، وشراء أسلحة وتدريبات مشتركة.

المصدر: i24news