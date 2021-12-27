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إنشاء أول خط غاز لمحطة كهرباء غزة ستموله قطر

27
DECEMBER
2021
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اعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة الإثنين أنها وقعت مذكرة تفاهم ستمول بموجبها إنشاء أول خط للغاز لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بكلفة 60 مليون دولار تقريبًا.

وقالت اللجنة في بيان إنها "وقعت الأحد مذكرة تفاهم مع كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية (التابعة للسلطة الفلسطينية) وشركة غزة لتوليد الكهرباء في القطاع الذي تسيطر عليه حماس منذ 2007، بهدف إنشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود قطاع غزة".

وأوضح رئيس اللجنة القطرية محمد العمادي أن "الإتفاق ينص على زيادة قدرة إنتاج المحطة لتصل إلى 500 ميغا واط كحد أدنى"، مشيرًا إلى أن "المذكرة تتضمن الإتفاق على آليات توريد وشراء الغاز اللازم".

وبحسب العمادي، ستوكل إلى شركة كهرباء غزة وسلطة الطاقة أعمال تحويل المحطة للعمل بالغاز كبديل عن الوقود السائل.

واعتبرت شركة الكهرباء أن إنشاء المحطة التي ستبدأ العمل في 2023 يمثل حلًا "جزئيًا" لأزمة الكهرباء المتفاقمة في القطاع الفقير والمحاصر.

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