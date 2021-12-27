سفينة ألمانية تنقذ ما يقرب من 450 مهاجرا في البحر المتوسط

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قالت منظمة "سي ووتش" الخاصة للإنقاذ البحري إنها أنقذت ما يقرب من 100 شخص في البحر المتوسط في مهمتها الخامسة خلال ثلاثة أيام. وقالت المنظمة التي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها عبر تويتر إن امرأة حامل اقترب موعد ولادتها كانت من بين من تم إنقاذهم. ولدى الطاقم حاليا ما يقرب من 450 شخصا على متن السفينة "سي ووتش 3"ت م إنقاذهم من قوارب المهاجرين.



ويبلغ عمر أصغر طفل على متن السفينة 14 يوما. وأفاد خفر السواحل الإيطالي يوم (الأحد 26 كانون الأول 2021) بأنه بعد عملية بحث استمرت يومين، تم رصد قارب يقل مهاجرين على ساحل كروتوني جنوبي إيطاليا.