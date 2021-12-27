إمدادات "غازبروم" الروسية من الغاز الطبيعي للمستهلكينن الروس عند الذروة

A + A -

أشارت شركة "غازبروم" الروسية إلى أنها تعمل منذ 22 كانون الاول الجاري في وضع ذروة، بسبب الطقس البارد، وخاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي للمستهلكين في روسيا.

وجاء ذلك بحسب ما نشرته الشركة الروسية في قناتها في "تيليغرام"، وقالت إن عمليات السحب اليومية من مرافق التخزين الروسية تحت الأرض بلغت أقصى مستوياتها على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأضافت الشركة أنها قامت برفع كمية الغاز المسحوب يوميا من منشآت التخزين لضمان إمدادات غاز موثوقة للمستهلكي. وأشارت إلى أن إمدادات الغاز للمستهلكين الروس بلغت 1.656 مليار متر مكعب في اليوم.

كذلك أشارت إلى أنه في 23 ديسمبر الجاري تم تسجيل رقم قياسي تاريخي لإمدادات الغاز اليومية من روسيا إلى الصين.

وأكدت الشركة أيضا أنها تمد المستهلكين الأوروبيين بالغاز الطبيعي بشكل كامل بناء على الطلبات ووفقا للالتزامات التعاقدية.