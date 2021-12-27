استمرار انخفاض أسعار الغاز في أوروبا

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تواصل أسعار الغاز في أوروبا التراجع، وانخفضت خلال تعاملات الاثنين، دون مستوى 1100 دولار لكل ألف متر مكعب.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لشهر كانون الثاني المقبل في مركز TTF في هولندا إلى 1064 دولارا لكل ألف متر مكعب، وبلغت نسبة الانخفاض منذ بداية اليوم نحو 18%.

وكانت أسعار الغاز في أوروبا في 21 كانون الاول الجاري قد صعدت فوق مستوى 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، على خلفية الطقس البارد وانخفاض احتياطيات الغاز بشكل ملحوظ في مرافق التخزين الأوروبية.

وتشهد تداولات عقود الغاز في أوروبا منذ فترة تقلبات حادة بسبب عوامل المضاربة، ولا يعكس السعر الواقع الحقيقي لإمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.