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أستراليا تسجل أول وفاة بـ"أوميكرون"

27
DECEMBER
2021
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أكدت أستراليا، الاثنين، تسجيل أول وفاة بـ"أوميكرون"، المتحور الجديد من فيروس كورونا، وسط ارتفاع كبير في أعداد المصابين بالوباء في البلاد.
 
ومع ذلك، امتنعت السلطات في أستراليا عن فرض قيود إضافية، متحدثة عن أن معدل من ينقلون إلى المستشفيات بسبب الوباء لا يزال منخفضا، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".
 
وقالت السلطات إن حالة الوفاة تعود لرجل في الثمانينيات من عمره ويعاني من مشكلات طبية.
 
ولم تفصح عن مزيد من المعلومات عن حالة الوفاة هذه، باستثناء أنه أصيب أثناء وجوده في دار رعاية للمسنين، وتوفي في أحد مستشفيات سيدني.
 
وذكرت عالمة الأوبئة في ولاية نيو ساوث ويلز، كريستين سيلفي في فيديو نشرته الحكومة الأسترالية: "هذه أول حالة وفاة معروفة في الولاية نتيجة المتحور أوميكرون المثير للقلق".
 
وبدأ المتحور "أوميكرون" في التفشي داخل أستراليا بمجرد تخفيف السلطات القيود على غالبية القيود المحلية، والسماح بعودة الأستراليين من الخارج دون حجر صحي.
 
وأفضى ذلك كله إلى زيادة أعداد المصابين بالوباء.
 
وذكرت ثلاث ولايات في أستراليا أنها سجلت 9107 إصابات، الاثنين، مما يدفع البلاد نحو ذروة إصابات جديدة.
 
ولم تبلغ السلطات في الأقاليم الخمس الأخرى عن الإصابات اليومية حتى الآن.
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