"أوميكرون" يشلّ العالم.. أرقام قياسية وإلغاء للرحلات الجوية

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بدأ متحوّر "أوميكرون" بشلّ العالم وإغلاقه. بغضون أقل من 48 ساعة، تم إلغاء أكثر من 5700 رحلة جوية حول العالم بين عطلة عيد الميلاد ونهاية الأسبوع. كما تم تأجيل آلاف الرحلات الأخرى، حسب ما أفاد موقع "فلايت وير" المتخصص بالملاحة الجوية. وقال الموقع إنّ 870 رحلة جويّة آتية أو متّجهة إلى مطارات داخل الولايات المتحدة الأميركية تأجلت بفعل فيروس كورونا، إضافة إلى 4200 رحلة أخرى حول العالم. وتم عشية عيد الميلاد يوم الجمعة، إلغاء 2400 رحلة، وتأجيل نحو 11 ألف أخرى، إضافة إلى إلغاء 800 رحلة مقرّرة اليوم الأحد.



طواقم الرحلات

وفي السياق نفسه، تمّ تسجيل مئات الإجازات المرضية لطيّارين ومضيفين ومضيفات وموظّفين على متن شركات الطيران، للخضوع للحجر الصحي، بعد أن خالطوا مصابين بالفيروس. وهو الأمر الذي أجبر شركات "لوفتهانزا" و"دلتا" و"يونايتد إيرلاينز" و"جيت بلو" وعدداً كبيراً آخر من شركات الطيران التي تعاني من نقص في العمالة، على إلغاء رحلات في فترة من العام يبلغ السفر فيها ذروته. وأعلنت شركة "يونايتد" أنّ "ارتفاع عدد الإصابات بأوميكرون على مستوى البلاد يؤثر بشكل مباشر على طواقمنا والأشخاص الذين يديرون عملياتنا". في حين أشارت شركة "دلتا" إلى أنها ألغت 280 رحلة السبت و64 الأحد لأنها "استنفدت كافة الخيارات والموارد، بما في ذلك تغيير مسار الرحلات واستبدال الطائرات والطواقم لتغطية الرحلات المقررة".



إصابات حول العالم

وأفاد إجمالي الأرقام الصادرة عن السلطات الصحية حول العالم، عن تسجيل قرابة 570 ألف إصابة بفيروس كورونا حول العالم يوم أمس. وسجّلت الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي، معدّل 179 ألف إصابة يومية، في حين أنّ ثلاثة أرباع الإصابات في البلاد هي بمتحوّر أوميكرون، وقد وصلت نسبة تفشّيه إلى 90% في بعض مناطق الساحل الشرقي. كما تخطّت فرنسا عتبة المئة ألف إصابة بكورونا خلال الساعات الماضية، في حصيلة قياسية منذ بدء الجائحة، إذ أفادت السلطات عن 104 آلاف و611 إصابة جديدة في محصلة يومية غير مسبوقة. وكانت البلاد تخطّت في الرابع من كانون الأول عتبة 50 ألف إصابة بكورونا، لتكون الحصيلة بذلك تضاعفت خلال ثلاثة أسابيع، وفق معطيات الهيئة الصحية. كما عاد شبح الوباء إلى الصين، حيث أفيد عن أعلى محصلة يومية للإصابات منذ 21 شهراً، مع 206 إصابات. كما تجاوزت إيطاليا الرقم القياسي للإصابات اليومية مع 54762 إصابة.