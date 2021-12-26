living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"أوميكرون" يشلّ العالم.. أرقام قياسية وإلغاء للرحلات الجوية

26
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بدأ متحوّر "أوميكرون" بشلّ العالم وإغلاقه. بغضون أقل من 48 ساعة، تم إلغاء أكثر من 5700 رحلة جوية حول العالم بين عطلة عيد الميلاد ونهاية الأسبوع. كما تم تأجيل آلاف الرحلات الأخرى، حسب ما أفاد موقع "فلايت وير" المتخصص بالملاحة الجوية. وقال الموقع إنّ 870 رحلة جويّة آتية أو متّجهة إلى مطارات داخل الولايات المتحدة الأميركية تأجلت بفعل فيروس كورونا، إضافة إلى 4200 رحلة أخرى حول العالم. وتم عشية عيد الميلاد يوم الجمعة، إلغاء 2400 رحلة، وتأجيل نحو 11 ألف أخرى، إضافة إلى إلغاء 800 رحلة مقرّرة اليوم الأحد.

طواقم الرحلات
وفي السياق نفسه، تمّ تسجيل مئات الإجازات المرضية لطيّارين ومضيفين ومضيفات وموظّفين على متن شركات الطيران، للخضوع للحجر الصحي، بعد أن خالطوا مصابين بالفيروس. وهو الأمر الذي أجبر شركات "لوفتهانزا" و"دلتا" و"يونايتد إيرلاينز" و"جيت بلو" وعدداً كبيراً آخر من شركات الطيران التي تعاني من نقص في العمالة، على إلغاء رحلات في فترة من العام يبلغ السفر فيها ذروته. وأعلنت شركة "يونايتد" أنّ "ارتفاع عدد الإصابات بأوميكرون على مستوى البلاد يؤثر بشكل مباشر على طواقمنا والأشخاص الذين يديرون عملياتنا". في حين أشارت شركة "دلتا" إلى أنها ألغت 280 رحلة السبت و64 الأحد لأنها "استنفدت كافة الخيارات والموارد، بما في ذلك تغيير مسار الرحلات واستبدال الطائرات والطواقم لتغطية الرحلات المقررة".

إصابات حول العالم
وأفاد إجمالي الأرقام الصادرة عن السلطات الصحية حول العالم، عن تسجيل قرابة 570 ألف إصابة بفيروس كورونا حول العالم يوم أمس. وسجّلت الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي، معدّل 179 ألف إصابة يومية، في حين أنّ ثلاثة أرباع الإصابات في البلاد هي بمتحوّر أوميكرون، وقد وصلت نسبة تفشّيه إلى 90% في بعض مناطق الساحل الشرقي. كما تخطّت فرنسا عتبة المئة ألف إصابة بكورونا خلال الساعات الماضية، في حصيلة قياسية منذ بدء الجائحة، إذ أفادت السلطات عن 104 آلاف و611 إصابة جديدة في محصلة يومية غير مسبوقة. وكانت البلاد تخطّت في الرابع من كانون الأول عتبة 50 ألف إصابة بكورونا، لتكون الحصيلة بذلك تضاعفت خلال ثلاثة أسابيع، وفق معطيات الهيئة الصحية. كما عاد شبح الوباء إلى الصين، حيث أفيد عن أعلى محصلة يومية للإصابات منذ 21 شهراً، مع 206 إصابات. كما تجاوزت إيطاليا الرقم القياسي للإصابات اليومية مع 54762 إصابة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout