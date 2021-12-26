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طالبان تمنع الأفغانيات من السفر لأكثر من 72 كيلومترا من دون رفقة رجل

26
DECEMBER
2021
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 أعلنت سلطات طالبان الأفغانية، اليوم الأحد، أن النساء اللواتي يسعين إلى السفر لأكثر من 72 كيلومترا يجب أن يكون برفقتهن "محرم" أي قريب من الذكور.

وأوضح الناطق باسم الوزارة صادق عاكف مهاجر: "لا ينبغي أن توصيل النساء اللواتي يسافرن لأكثر من 45 ميلا (72 كيلومترا) ما لم يكن برفقتهن أحد أفراد الأسرة المقربين من الذكور".

وأشار مهاجر إلى أن الحجاب مطلوب أيضا للنساء الراغبات بالتنقل. كما طلبت تعليمات الوزارة من الناس التوقف عن تشغيل الموسيقى في سياراتهم.

ودعت التوجيهات الصادرة عن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جميع مالكي وسائل النقل إلى تقديم رحلات للنساء اللواتي يرتدين الحجاب الإسلامي فقط.

وتأتي الإرشادات، التي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أسابيع من مطالبة الوزارة للقنوات التلفزيونية الأفغانية بالتوقف عن عرض المسلسلات الدرامية والمسلسلات التي تصور ممثلات.

كما دعت الوزارة الصحفيات التليفزيونات إلى ارتداء الحجاب أثناء التقديم.

ومنذ توليها السلطة في أغسطس، فرضت طالبان قيودا مختلفة على النساء والفتيات، على الرغم من تعهدها بحكم أكثر ليونة مقارنة بفترة توليها الأولى في السلطة في التسعينيات.

 

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