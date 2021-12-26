أول دولة في العالم تعلن إجبارية التلقيح ضد كورونا

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أصبحت دولة من دول أمريكا اللاتينية الأولى في العالم التي تفرض اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" على الأطفال والبالغين بعد انتشار متحور"أوميكرون" فيها.

أفادت وزارة الصحة الإكوادورية في بيان بأن "الإكوادور تعلن أن التطعيم ضد كورونا إلزامي. وقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب الوضع الوبائي الحالي: زيادة الإصابات وانتشار أنواع جديدة مثيرة للقلق مثل "أوميكرون"، وفق وكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة أن الأشخاص الذين لديهم أسباب طبية تمنعهم من الحصول على اللقاح سيُعفون، مضيفة أن القرار يستند إلى دستور الإكوادور، الذي ينص على أن الدولة تضمن حق مواطنيها في الصحة، قائلة: "التطعيم لن يكون إجباريا لمن لديهم حالة طبية أو عدم توافق. في هذه الحالة، يجب تقديم شهادة".

موظف في الرعاية الصحية يحضر جرعة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال إطلاق حملة واسعة النطاق للتطعيم باللقاح في روندا،

وتلقى نحو 69% من سكان الإكوادور البالغ عددهم 17.7 مليون نسمة جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن، فيما تلقى 900 ألف مواطن إكوادوري جرعة معززة ثالثة.

وأفادت المصالح الصحية في الإكوادور بتسجيل نحو 540 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، فيما بلع عدد حالات الوفاة 33600 حالة.