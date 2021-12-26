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رسالة بايدن إلى الأمريكيين بمناسبة "الكريسماس"

26
DECEMBER
2021
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وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة إلى الأمريكيين بمناسبة احتفالات عيد الميلاد، وذلك بعدما قام صباح اليوم بزيارة مستشفى الأطفال الوطني الذي يقيم فيه أطفال يعانون من مشاكل صحية تحول دون عودتهم إلى منازلهم في هذه المناسبة.
 
جاء ذلك في تدوينة نشرها بايدن على "تويتر" أرفق بها صورة تجمعه وقرينته جيل بايدن داخل البيت الأبيض بهذه المناسبة.
 
وكتب بايدن: "تتوجه عائلتي بالتهنئة إلى عائلاتكم بمناسبة عيد الميلاد".
 
نتمنى لكم قضاء أوقات مليئة بالمشاعر الدافئة والفرح مع أحبائكم.
 
وكانت مرافقة بايدن قرينته جيل بايدن، في زيارة مستشفى الأطفال الوطني خلال عيد الميلاد سابقة في تاريخ رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية لأنها كانت حكرا على السيدة الأولى في السابق.
 
وتتزين الأماكن العامة بشجرة عيد الميلاد خلال الاحتفالات التقليدية بأعياد عيد الميلاد ورأس السنة، التي تقام كل عام بينما يحرص البعض على الاحتفال بهذه المناسبة بطريقتهم الخاصة داخل منازلهم.
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