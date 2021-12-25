أجواء احتفالية في بيت لحم رغم أوميكرون

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تتذكر بضع قبعات حمراء وطبول بأنها ليلة الاحتفال بعيد الميلاد في ساحة المهد في بيت لحم،، بوجود حشد مشتت لأن فيروس "كورونا" أفسد مجددا هذا العام الاحتفالات في 24 كانون الأول، بحسب ما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية".



تشهد عادة بيت لحم مسقط رأس يسوع المسيح بحسب التقاليد المسيحية، تدفق آلاف السياح والحجاج الأجانب لمناسبة عيد الميلاد. وهذه المدينة الواقعة في الضفة الغربية المحتلة اضطرت مرة أخرى إلى الاكتفاء باحتفالات محدودة، إذ أغلقت إسرائيل التي تتحكم بطرق الوصول إلى هذه الأراضي الفلسطينية، الحدود لاحتواء انتشار "أوميكرون".