شلل حركة الطيران حول العالم.. “أوميكرون” يلغي أكثر من 4500 رحلة!

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ألغت شركات الطيران في كل أنحاء العالم أكثر من 4500 رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، جرّاء الموجة المتزايدة من الإصابات بفيروس كورونا.

وألغت هذه الشركات ما لا يقل عن 2401 رحلة الجمعة، والتي صادفت عشية عيد الميلاد، وفقاً لإحصاء جارٍ على موقع تتبع الرحلات الجوية “Flight Aware”، كما تم تأخير ما يقرب من 10000 رحلة أخرى.

وأظهر الموقع أنّه تم إلغاء 1779 رحلة يوم عيد الميلاد في كل أنحاء العالم، إلى جانب 402 رحلة أخرى كانت مقررة يوم الأحد المقبل.

ومن بين أولى شركات الطيران الأميركية التي أبلغت عن موجة من الإلغاءات في عطلة نهاية الأسبوع، شركة “يونايتد إيرلاينز” و”دلتا إيرلاينز”، اللتان ألغتا ما يقرب من 280 رحلة جوية أمس الجمعة وحده، وعزوا ذلك إلى نقص الموظفين، وسط تصاعد الإصابات بفيروس كورونا في ظل تفشي المتحور “أوميكرون”.

وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة بسبب المتحور “أوميكرون” سريع الانتشار، ويمثّل الآن ما يقرب من ثلاثة أرباع الإصابات الأميركية، وما يصل إلى 90% في بعض المناطق.