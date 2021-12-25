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إيران تنتقد الولايات المتحدة لرفضها قرارين للجمعية العامة الأممية حول حقوق الإنسان

25
DECEMBER
2021
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انتقدت إيران الولايات المتحدة لتصويتها ضد اثنين من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان.

وكتب نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، الأمين العام للمجلس الأعلى الإيراني لحقوق الإنسان، كاظم غريب آبادي على "تويتر"، اليوم الجمعة، إن "هناك أخبارا سيئة لحقوق الإنسان، حيث صوتت الولايات المتحدة ضد اثنين من القرارات المهمة للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأوضح أن القرار الأول هو قرار إدانة شتى أشكال العنصرية، الذي صوتت ضد الولايات المتحدة وأوكرانيا، مع امتناع 49 دولة عن التصويت وتأييد 130 دولة له.

وأشار إلى أن هذا القرار مطروح على التصويت كل عام اعتبارا من 2015، وصوتت الولايات المتحدة ضده في كل مرة.

وتابع أن القرار الثاني هو حول "الحق في الغذاء"، وهو يؤكد أن الجوع يمثل فظيعة وإهانة لكرامة الإنسان، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات على مختلف المستويات للقضاء على الجوع.

وأشار إلى أن القرار حظي بدعم 186 دولة، بينما صوتت ضده الولايات المتحدة وإسرائيل دون امتناع أي دولة عن التصويت.

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