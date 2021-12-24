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قاضٍ أميركي يُصدر قراراً هاماً بخصوص "قضيّة" ضِدّ ولي العهد السعودي

24
DECEMBER
2021
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أمر قاض أميركي شركتي "لوفتهانزا" و"إير كندا" بالإحتفاظ بسجلات السفر لديهما، لاستخدامها في "إثبات" التهم التي وجهها المسؤول الأمني السعودي السابق سعد الجبري، لولي العهد، محمد بن سلمان، بمحاولة قتله.

وقرّر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، تيموثي كيلي، أن "الملفات يجب أن تكون متاحة للاستخدام من قبل الجبري، وفق وكالة بلومبيرغ".

وكان الجبري قدم شكوى قضائية أمام محكمة أميركية في آب 2020، قال فيها إن "فريقاً من العملاء السعوديين، يعرفون باسم "فرقة النمر"، حاولوا تصفيته في تورنتو، بأمر من ولي العهد، في 15 تشرين الأول 2018".

وقال الجبري في الدعوى القضائية، إن "أحد أسباب رغبة محمد بن سلمان في التخلص منه، هو أنه قدم معلومات استخباراتية إلى وكالة المخابرات المركزية الأميركية بشأن مسؤولية ولي العهد في مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018".

وقال القاضي كيلي في القرار، إن "السجلات التي تواجه تدميرًا محتملاً مهمة بما يكفي لهذه القضية بحيث أن خسارتها ستسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه للمدعي".

ويقول الجبري إن "سجلات شركة الطيران ستظهر حركة القتلة المحتملين، مما يجعلها حاسمة في القضية".

وطلب الجبري الإذن باستدعاء شركات الطيران للحصول على وصول فوري إلى البيانات، لكن كيلي قال إن "الوقت مبكر لذلك".

ويقاضي الجبري، ولي العهد السعودي بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب وقانون ضرر الأجانب، اللذين يمنحان نظام المحاكم الأميركية الولاية القضائية على الدعاوى التي تتعلق بأنواع معينة من الجرائم.

وعلى مدى عقود من الخدمة في الحكومة السعودية، قال الجبري في الدعوى، إنه "أصبح مطّلعًا على معلومات حساسة حول "مكيدة سياسية سرية للأمير محمد داخل الديوان الملكي" بالإضافة إلى تعاملاته التجارية ودوره في تكوين فريق من النشطاء لقتل خاشقجي".

وفي تشرين الأول الماضي، بمقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على تلفزيون "سي بي أس نيوز" الأميركي، أورد الجبري الذي تولى التنسيق بين أجهزة المخابرات في المملكة والحكومات الغربية أنه استُهدف بعد فراره من البلاد إثر تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد عام 2017.

وقال أيضا إن "السلطات السعودية احتجزت اثنين من أطفاله الثمانية بعد هروبه من المملكة".

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