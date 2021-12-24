اليونان.. مصرع 11 شخصا إثر غرق زورق مهاجرين

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أكدت السلطات اليونانية، يوم الجمعة، مصرع ما لا يقل عن 11 مهاجرا، قبالة سواحل البلاد، عندما اصطدمت السفينة التي كانوا على متنها بصخور فغرقت في المياه، في حين هرعت قوات خفر السواحل لأجل البحث عن ناجين محتملين.



وقال خفر السواحل اليوناني إن 90 شخصا؛ من بينهم 52 رجلا و11 امرأة و27 طفلا، تم إنقاذهم ليلا وحتى وقت مبكر من صباح الجمعة، من جزيرة صخرية على بعد 235 كيلومتر جنوبي أثينا، وقرب جزيرة أنتيكيثيرا النائية.

وكتب مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليونان عبر تويتر، قبل أن يتمكن الغواصون من انتشال أربع جثث أخرى "نشعر بحزن بالغ إزاء التقارير التي أشارت إلى أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في غرق سفينة شمال أنتيكيثيرا.. الناس بحاجة لبدائل آمنة لرحلات العبور المحفوفة بالمخاطر".

ونشر خفر السواحل تسجيلا مصورا لعملية الإنقاذ، حيث ظهر أشخاص وضعوا في أطواق نجاة وينقلون إلى سفينة دورية، ثم إلى ميناء بيرايوس قرب أثينا.