بايدن يقوم بسابقة هي الأولى في تاريخ رؤساء أميركا

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قام الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الجمعة، بسابقة هي الأولى في تاريخ رؤساء الولايات المتحدة.‏



حيث انضم الرئيس الأميركي جو بايدن إلى زوجته، جيل بايدن، في زيارتها إلى مستشفى الأطفال الوطني في عيد الميلاد، الذي يقيم فيه أطفال لا يتمتعون بصحة جيدة بما يكفي للعودة إلى منازل أسرهم لقضاء العطلات.



تعد زيارة "سيدات أمريكا الأوائل" إلى مستشفى الأطفال الوطني خلال أوقات "عيد الميلاد" من التقاليد القديمة والمتعارف عليها، لكن البيت الأبيض أكّد أن انضمام بايدن، للزيارة السنوية هي "سابقة بالنسبة لأي رئيس أميركي في منصبه"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وخلال زيارتهما للمستشفى، قام جو بايدن وزوجته جيل بمساعدة مجموعة من الأطفال في صنع الفوانيس كجزء من مشروع الحرف الشتوية.



كما جلست جيل بايدن بجانب شجرة الميلاد، وقرأت للأطفال كتاب "ليلة أولاف قبل عيد الميلاد"، الذي أصدرته شركة "ديزني"، ووزعت نسخا منه لكل طفل مريض داخل المستشفى، لكي يتمكن كل منهم من متابعة جيل بايدن أثناء قراءتها له.



وكانت أول "سيدة أمريكا أولى" صنعت تقليد زيارة مستشفى الأطفال الوطني هي بيس ترومان، زوجة الرئيس الأميركي الأسبق، هاري ترومان، التي دأبت على القيام بهذه الزيارة في الفترة من عام 1945 إلى 1953.