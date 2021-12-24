فيديو: عشرات القتلى في حريق عبّارة ببنغلادش

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لقي 32 شخصا على الأقل مصرعهم الجمعة عندما شبت النيران في عبّارة مزدحمة خلال عبورها أحد الأنهار في جنوب بنغلادش.

وقال رئيس الشرطة المحلية موينول إسلام: "اشتعلت النيران في عبّارة أوبيجان 10 التي تتألف من ثلاثة طوابق وهي في منتصف النهر".

وأضاف إسلام: "انتشلنا 32 جثة، وقد ترتفع حصيلة القتلى"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وبيّن المسؤول أن "الغالبية لقوا مصرعهم بسبب الحريق، وقلة غرقوا بعد أن قفزوا في النهر".

ووقع الحادث بالقرب من بلدة جاكاكاثي الريفية الجنوبية، على بعد 250 كيلومترا جنوب العاصمة دكا.

وهذا الحادث هو الأخير في سلسلة من الحوادث المماثلة في هذه الدولة التي تقع في دلتا نهر الغانج المنخفضة، وتعبرها العديد من الأنهار.

ويحمّل خبراء سوء الصيانة وتراخي معايير السلامة والاكتظاظ مسؤولية هذه الحوادث.