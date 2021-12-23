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بعد حديث عن لقاح كورونا.. ترامب يشكر بايدن

23
DECEMBER
2021
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قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الأربعاء، إن المدح الذي سمعه من الرئيس جو بايدن لجهود الإدارة السابقة في طرح اللقاح المضاد لفيروس كورونا فاجأه.
 
وتحدث بايدن من البيت الأبيض عن استراتيجية الولايات المتحدة بشأن فيروس كورونا قائلا: "بفضل الإدارة السابقة ومجتمعنا العلمي، كانت أميركا من أوائل الدول التي حصلت على اللقاح".
 
وأضاف: "بفضل إدارتي والعمل الجاد للأميركيين، جعلنا أميركا من بين الرواد في العالم في حملة التطعيم".
 
وردا على تصريحات بايدن، قال ترامب في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" إنه يقدر تعليقات بايدن وأنه تفاجأ بها.
 
وأوضح: "أعتقد أنه كان شيئا رائعا وأنه يجعل الكثير من الناس سعداء"، معتبرا أن التصريحات هذه "ستدفع البلاد إلى الأمام".
 
وأضاف ترامب: "أعتقد أنه فعل شيئا جيدا للغاية. كما تعلم، يجب أن تكون هناك عملية شفاء في هذا البلد. وتصريح بايدن سيساعد كثيرا".
 
وأشار الرئيس الأميركي السابق إلى أنه "عندما توصلنا إلى هذه اللقاحات الرائعة والعلاجات، قمنا بعمل هائل، ولا ينبغي الاستخفاف به. يجب أن نكون سعداء بذلك لأننا جميعا أنقذنا الملايين والملايين من الأرواح في جميع أنحاء العالم".
 
ورأى ترامب أن "الشكوك حول اللقاحات تكمن جزئيا في النبرة التي يتم مناقشتها بها، معتبرا أن فرض اللقاح "ليس الرد المناسب لمواجهة المترددين. إنها مسألة ثقة، ونأمل أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا، أن ينسب إليهم الفضل في ذلك".
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