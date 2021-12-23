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الأسطول الأميركي الخامس يصادر شحنة أسلحة من بحر العرب

23
DECEMBER
2021
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قال الأسطول الخامس الأميركي، ليلة الخميس، إن اثنتين من السفن التابعة له، التي تقوم بدوريات ساحلية، صادرت شحنة أسلحة غير قانونية من سفينة صيد مجهولة الجنسية، خلال عملية التحقق من العلم في شمال بحر العرب، الاثنين الماضي.
 
 
وقال الأسطول في بيان إن الشحنة تتكون من حوالي 1400 بندقية من طراز إيه.كيه-47 و226600 طلقة ذخيرة.
 
وأضاف أنه "جرى تقدير أن منشأ السفينة عديمة الجنسية هو إيران، وأنها عبرت المياه الدولية عبر طريق يستخدم عادة لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن".
 
ويُعد توريد الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر أو بيعها أو نقلها إلى جماعة الحوثي اليمنية انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعقوبات الأميركية.
 
وقال الأسطول الأميركي إن أفراد طاقم السفينة الخمسة، الذين قالوا إنهم يمنيون، ستتم إعادتهم إلى اليمن. وأضاف أن قوات البحرية الأميركية أغرقت السفينة بعد نقل الطاقم والشحنة غير القانونية.
 
وصادر طرّاد الصواريخ الموجهة مونتيري (سي.جي 61) عشرات من الصواريخ المتطورة الموجهة روسية الصنع المضادة للدبابات، وآلافا من بنادق تايب 56 الصينية، ومئات من مدافع بي.كيه.إم الرشاشة، وبنادق قنص ومنصات إطلاق قذائف صاروخية من سفينة مجهولة المصدر أثناء عبورها شمال بحر العرب في مايو المنصرم.
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