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بريجيت ماكرون ترد على "الشائعة السخيفة".. بإجراءات قانونية

23
DECEMBER
2021
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قال محامي بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، الأربعاء، إنها بدأت اتخاذ إجراءات قانونية بشأن انتشار مزاعم كاذبة بأنها متحولة جنسيا.
 
وهاجم أشخاص، منهم أفراد في دوائر مناهضة لحملات التطعيم من كوفيد-19 ومنتمون لليمين المتطرف، بريجيت ماكرون على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مطبوعة تابعة لليمين المتطرف هذه الشائعات، التي لا أساس لها في فصل الخريف.
 
وتشير الشائعات المزعومة إلى أنها وُلدت ذكرا سُمي جون ميشيلترونيو. وترونيو هو اسم بريجيت ماكرون قبل زواجها.
 
وظهرت هذه المزاعم في الوقت الذي يستعد فيه زوجها الرئيس إيمانويل ماكرون للانتخابات العام المقبل، على الرغم من أنه لم يعلن رسميا بعد خوضه الانتخابات، وأثارت مخاوف من حملة تسودها الأقاويل والشائعات المغرضة كتلك التي شهدتها الانتخابات الأميركية الأخيرة.
 
وانتشر وَسم جون ميشيل ترونيو على تويتر في فرنسا خلال الأسابيع الماضية.
 
وقال محاميها جان إينوتشي لرويترز إن الإجراءات القانونية ضد عدد من الأفراد بدأت بعد أن اكتسبت الادعاءات الكاذبة قوة دافعة جديدة في أعقاب نشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي في العاشر من ديسمبر.
 
ولم يذكر إينوتشي أسماء من تجري ملاحقتهم، ولم يحدد ما إذا كانت الشكوى مقدمة أمام محكمة مدنية أم جنائية، وأحجم مكتب بريجيت ماكرون عن التعليق.
 
يذكر أن الرئيس الفرنسي التقى بزوجته لأول مرة عندما كان عمره 15 عاما، وكانت هي مُعلمة تبلغ من العمر 40 عاما.
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