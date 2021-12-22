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احتياطات النفط الأمريكية تسجل انخفاضًا أدنى من المتوقع

22
DECEMBER
2021
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أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام تراجعت 4.7 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 17 كانون الأول/ديسمبر إلى 423.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين شملهم استطلاع لـ"رويترز" والتي أشارت إلى انخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدر 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي.
كما قفزت مخزونات البنزين بمقدار 5.5 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي لتصل إلى 224.1 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن ترتفع بمقدار 467 ألف برميل.هذا، وزادت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 396 ألف برميل إلى 124.15 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة قدرها 33 ألف برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفع بمقدار 489 ألف برميل يوميًا إلى 3.32 مليون برميل يوميًا.

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