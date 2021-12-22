بالصور- دبابة "كرار" تدخل الخدمة في القوة البرية للحرس الثوري الإيراني

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تسلمت القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، الدبابة المتطورة "كرار"، واستخدمت رسميا للمرة الأولى في مناورات "الرسول الأعظم 17".

وحسب وكالة "تسنيم"، تم إطلاق النموذج الأولي لدبابة كرار في عام 2016، كما بدأ العمل على ترقية وتطوير قدرات دبابات من طراز "T -72" لتتناسب قدراتها مع مقتضيات المواجهات الحديثة، إذ استغرقت عملية تسليم هذه الدبابة عدة سنوات، وكان ذلك بسبب تركيب بعض الأنظمة المتطورة وإزالة بعض المشاكل وتطوير قدرات النموذج الأولي حسب رغبة واقتضاءات القوة البرية للحرس الثوري الإيراني".



ودبابة كرار التي تم تسليمها إلى القوة البرية للحرس الثوري الإيراني هي في الواقع، نسخة مطورة من دبابات "T-72M" التابعة للقوة، والتي تمت ترقيتها من قبل شركات محلية تابعة لوزارة الدفاع كما تم تسليم باقي دبابات "T-72" إلى الوزارة من أجل تطويرها، بحسب "تسنيم".

وأوضحت الوكالة أن "دبابة "كرار" مزودة بغطاء خاص للتعامل مع الموجات الحرارية وبإمكانها أيضًا الاختباء من الكاشفات والرادارات الحرارية"، لافتة إلى أنه "يجري العمل على تزويد الدبابة بأنظمة متطورة مضادة للصواريخ لتتمكن من انحراف وتشتيت الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات قبل وصولها عن طريق تعطيل أنظمتها الالكترونية الموجهة".



وأشارت إلى أن "دبابة "كرار" مزودة بنظام ليزر لقياس الفواصل، وجهاز كمبيوتر باليستي، وتمتلك القدرة على إطلاق النار على أهداف ثابتة ومتحركة في الليل والنهار، وإمكانية توجيه الصواريخ بتقنية الليزر"، كما أنها "مزودة بأنظمة مضادة للحروب الإلكترونية لمواجهة أي تشويش الكتروني لأنظمتها المتطورة".