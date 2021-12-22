living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور- دبابة "كرار" تدخل الخدمة في القوة البرية للحرس الثوري الإيراني

22
DECEMBER
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

تسلمت القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، الدبابة المتطورة "كرار"، واستخدمت رسميا للمرة الأولى في مناورات "الرسول الأعظم 17".

وحسب وكالة "تسنيم"، تم إطلاق النموذج الأولي لدبابة كرار في عام 2016، كما بدأ العمل على ترقية وتطوير قدرات دبابات من طراز "T -72" لتتناسب قدراتها مع مقتضيات المواجهات الحديثة، إذ استغرقت عملية تسليم هذه الدبابة عدة سنوات، وكان ذلك بسبب تركيب بعض الأنظمة المتطورة وإزالة بعض المشاكل وتطوير قدرات النموذج الأولي حسب رغبة واقتضاءات القوة البرية للحرس الثوري الإيراني".


ودبابة كرار التي تم تسليمها إلى القوة البرية للحرس الثوري الإيراني هي في الواقع، نسخة مطورة من دبابات "T-72M" التابعة للقوة، والتي تمت ترقيتها من قبل شركات محلية تابعة لوزارة الدفاع كما تم تسليم باقي دبابات "T-72" إلى الوزارة من أجل تطويرها، بحسب "تسنيم".

وأوضحت الوكالة أن "دبابة "كرار" مزودة بغطاء خاص للتعامل مع الموجات الحرارية وبإمكانها أيضًا الاختباء من الكاشفات والرادارات الحرارية"، لافتة إلى أنه "يجري العمل على تزويد الدبابة بأنظمة متطورة مضادة للصواريخ لتتمكن من انحراف وتشتيت الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات قبل وصولها عن طريق تعطيل أنظمتها الالكترونية الموجهة".


وأشارت إلى أن "دبابة "كرار" مزودة بنظام ليزر لقياس الفواصل، وجهاز كمبيوتر باليستي، وتمتلك القدرة على إطلاق النار على أهداف ثابتة ومتحركة في الليل والنهار، وإمكانية توجيه الصواريخ بتقنية الليزر"، كما أنها "مزودة بأنظمة مضادة للحروب الإلكترونية لمواجهة أي تشويش الكتروني لأنظمتها المتطورة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout