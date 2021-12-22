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مؤسس "مايكروسوفت" يلغي معظم خططه في الأعياد بسبب "أوميكرون"

22
DECEMBER
2021
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قرر مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس إلغاء معظم خططه خلال إجازة الأعياد، معتبرا أنه: قد نكون دخلنا في أسوأ جزء من وباء فيروس كورونا".
 
وقال غيتس في سلسلة تغريدات في موقع "تويتر"، إن متحور أوميكرون ينتشر  بشكل أسرع من أي فيروس في التاريخ، وسيصل قريبا إلى كل بلد في العالم.
 
ولفت إلى أننا "بحاجة إلى التعامل مع المتحور الجديد بجدية حتى نعرف المزيد عنه". وأضاف "في غضون ذلك، يتعين علينا جميعا أن نعتني ببعضنا البعض، خاصة الأكثر ضعفا، سواء كانوا يعيشون في الشارع أو في بلد آخر. وهذا يعني ارتداء الأقنعة وتجنب التجمعات الداخلية الكبيرة والتطعيم". وأكد أن "الحصول على طلقة معززة من لقاحات كورونا يعطي أفضل حماية".
 
ورأى أن "الوباء قد ينتهي في عام 2022، إذا اتخذت السلطات والمواطنون خطوات صحيحة". وأضاف "موجة أوميكرون قد تستمر أقل من ثلاثة أشهر، وما زلت أعتقد أنه إذا اتخذنا الخطوات الصحيحة، فقد ينتهي الوباء في عام 2022".
 
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