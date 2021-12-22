فرنسا تقر "جواز التطعيم" مطلع العام الجديد مع انتشار "أوميكرون"

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أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال أن باريس ستقر قانونا يحوّل "الجواز الصحي" اللازم لممارسة بعض المهن وارتياد دور السينما والحانات لـ"جواز تطعيم".

وأفاد غابرييل أتال بأن القانون سيصدر خلال النصف الأول من يناير 2022.

وقال أتال "الموجة التي تنتظرنا ستكون عالية"، مضيفا أن 20 بالمئة من الإصابات بكوفيد-19 في فرنسا ناجمة عن المتحور "أوميكرون" الذي ينتشر بسرعة، لا سيما في منطقة باريس.

وصرح بأن الهدف الرئيسي من "جواز التطعيم" هو إلغاء خيار شهادة عدم الإصابة بفيروس كورونا من خلال فحص نتيجته سلبية، والذي يعد بديلا للحصول على اللقاحات.

وعلى النقيض من حكومات أوروبية أخرى، استبعد أتال فرض المزيد من القيود، قائلا إن البلاد لديها الوسائل اللازمة لمكافحة الموجة القادمة من الإصابات من خلال حملة التطعيم والفحص الجماعي.