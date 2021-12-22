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انباء عن نية رئيس الوزراء السوداني الاستقالة من منصبه

22
DECEMBER
2021
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قال مصدران مقربان من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لوكالة رويترز الثلاثاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2021) إن حمدوك أبلغ مجموعة من الشخصيات الوطنية والمفكرين اجتمعت معه بأنه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه في الساعات المقبلة.

وأعيد حمدوك إلى منصبه في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، في أعقاب انقلاب وقع قبل ذلك بشهر، سيطر خلاله الجيش على السلطة وأنهى شراكة انتقالية مع أحزاب سياسية. وعلى الرغم من أن العديد من القوى السياسية شاركت في إعداد الاتفاق، وفق ما ذكرته المصادر، فقد واجه انتقادات واسعة من الأحزاب ومن العامة.

وشارك مئات الآلاف في مسيرة مطلع الأسبوع صوب القصر الرئاسي، رفضاً للحكم العسكري وقرار حمدوك العودة إلى منصبه. وكان حمدوك قال إنه عاد للحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال العملية الانتقالية ولوضع حد لإراقة الدماء.

ولقي 47 شخصاً حتفهم في حملات على الاحتجاجات على الحكم العسكري. وقالت الأمم المتحدة اليوم إنها تلقت تقارير حول اغتصاب فردي أو جماعي تعرضت له 13 امرأة وفتاة.

وكان حمدوك قال في بيان مطلع الأسبوع إن السودان يقترب من حافة "الهاوية"، وأرجع ذلك إلى العناد السياسي وغياب التوافق على اتفاق سياسي جديد.

وذكر المصدران أن مجموعة الشخصيات التي تحدث معها حمدوك اليوم دعته إلى العدول عن قراره، إلا أنه أكد إصراره على الاستقالة.

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