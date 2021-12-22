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بريطانيا تخصص مليار جنيه من المساعدات للشركات الأكثر تضرراً بأوميكرون

22
DECEMBER
2021
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لندن: أفرجت الحكومة البريطانية الثلاثاء عن مساعدة بقيمة مليار جنيه إسترليني للشركات الأكثر تضررا من عواقب انتشار المتحورة أوميكرون بعد أسابيع من ضغوط من ممثلي مختلف القطاعات.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان إنه مع الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بكوفيد-19 المرتبطة بأوميكرون "يظهر الناس حذرا أكبر، عن حق، في حياتهم اليومية، وهو ما يشعر به قطاع الفنادق والمطاعم لدينا والقطاع الترفيهي والثقافي الذي يكون عادةً الأكثر انشغالًا في هذه الفترة من العام".

في انكلترا، ستتمكن شركات الترفيه والفنادق والمطاعم التي تكبدت خسارة تتراوح بين 40 و60 بالمئة في المبيعات مقارنة بموسم اعتيادي، من الاستفادة من تعويض يصل إلى ستة آلاف جنيه إسترليني لكل موقع.

وأوضح بيان الخزانة البريطانية أنه "سيتم تأمين أكثر من مئة مليون جنيه إسترليني للسلطات المحلية للتدخل لدى الشركات الأخرى".

وستدفع الحكومة أيضًا تكاليف الإجازة المرضية المتعلقة بكوفيد للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد. وسيتم توفير ثلاثين مليون جنيه إسترليني إضافية من خلال صندوق لإنعاش الثقافة.

شهدت العديد من المطاعم والشركات التجارية الصغيرة خصوصا في مناطق الأعمال تراجعا في حجم مبيعاتها مع تشجيع الحكومة للعمل من المنزل لمواجهة الانتشار الهائل للمتحورة أوميكرون.

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