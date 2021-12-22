دعوة أممية للتحقيق في "اغتصاب وقع أثناء احتجاجات السودان"

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتحقيق مستقل في "عنف جنسي تخلله الاغتصاب والاغتصاب الجماعي" أثناء احتجاجات الأحد الماضي في الخرطوم.

وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم المكتب إن الأخير تلقى تقارير "مثيرة للقلق" تدعي تعرض 13 امرأة وفتاة للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي في مظاهرات يوم الأحد بالعاصمة الخرطوم.

وخرج عشرات الآلاف من السودانيين إلى شوارع الخرطوم ومدن أخرى في السودان يوم الأحد في الذكرى الثالثة للانتفاضة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019.

وتحولت المسيرات إلى أعمال عنف في العديد من المناطق بعدما تحركت قوات الأمن ضد المتظاهرين. وقتل شخصان على الأقل وأصيب أكثر من 300، بحسب لجنة أطباء السودان.

وأضافت ثروسيل أنه "وردت تقارير بتعرض نساء للتحرش الجنسي أثناء فرارهن من محيط القصر الرئاسي في الخرطوم عندما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية لتفريق الاحتجاجات".

وتابعت: "نحث على إجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل في مزاعم الاغتصاب والتحرش الجنسي، إضافة إلى مزاعم وفاة وإصابة متظاهرين نتيجة الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة، خاصة استخدام الذخيرة الحية".

وكانت احتجاجات الأحد أحد أكبر الاحتجاجات منذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر، حين أطيح بالحكومة الانتقالية لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك في انقلاب زعزع الانتقال الهش للبلاد إلى الديمقراطية وأدى إلى مظاهرات شوارع لا هوادة فيها.

وقتل ما لا يقل عن 46 شخصا وأصيب المئات في الاحتجاجات ضد الانقلاب، بحسب إحصاء لجنة اطباء السودان.

وأعيد حمدوك لمنصبه الشهر الماضي وسط ضغوط دولية في اتفاق يدعو إلى تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة برئاسته تحت إشراف عسكري

إلا إن الحركة المؤيدة للديمقراطية في السودان رفضت الاتفاق، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات من أجل الضغط على قادة الانقلاب لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية بالكامل لتولي مقاليد المرحلة الانتقالية.