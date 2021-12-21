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واحدة من كل ثلاث إصابات بـ«كورونا» في باريس مرتبطة بـ«أوميكرون»

21
DECEMBER
2021
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قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال اليوم (الثلاثاء)، إن أكثر من واحدة من كل ثلاث إصابات بـ«كورونا» الجديد «مرتبطة بمتحورة أوميكرون» في باريس في ضوء الفحوص التي أُجريت.

وقال أتال إن نسبة الإصابات بـ«أوميكرون» كانت «تمثل 10% في نهاية الأسبوع لكن قد نكون تجاوزنا ذلك اليوم وربما بفارق كبير في مناطق معينة لا سيما في إيل دو فرانس وخصوصاً باريس»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن معدل الإصابات بكوفيد سجل «رقماً قياسياً مرة أخرى» في فرنسا وبلغ 537 حالة لكل مائة ألف نسمة.

وكانت الحكومة تخطط للمصادقة على مشروع قانون بشأن الشهادة الصحية في الخامس من يناير (كانون الثاني) من أجل «اعتمادها النهائي قبل نهاية يناير». لكن «الاجتماع الاستثنائي للمجلس سيُعقد الاثنين المقبل لتقديم مشروع القانون»، حسب المتحدث الرسمي.

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