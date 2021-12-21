بوتين: لا مجال للتراجع بشأن أوكرانيا

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلثاء إنه لا مجال للتراجع في مواجهة مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا وإن موسكو ستضطر للرد بحزم إذا لم يتخل الغرب عن "نهجه العدواني".



ووجه بوتين حديثه للمسؤولين العسكريين في الوقت الذي تضغط فيه روسيا من أجل رد عاجل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على المقترحات التي قدمتها موسكو الأسبوع الماضي بشأن مجموعة ملزمة من الضمانات الأمنية من الغرب.



وقال بوتين "ما تفعله الولايات المتحدة في أوكرانيا يحدث على أعتابنا... وعليهم إدراك أنه ليس لدينا مجال آخر للتراجع. هل يعتقدون بأننا سنكتفي بالوقوف مكتوفي الأيدي؟"



وأضاف "إذا استمر النهج العدواني لرفاقنا الغربيين، فسنتخذ تدابير رد عسكري وفني مناسب، وسنرد بقسوة على الخطوات غير الودية".



ولم يوضح بوتين طبيعة هذه الإجراءات، لكن صياغته عكست تلك التي استخدمها سابقا نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف الذي حذر من أن روسيا ربما تعاود نشر صواريخ نووية متوسطة المدى في أوروبا ردا على ما تعتبره خطط حلف شمال الأطلسي لنشر مثل هذه الصواريخ.



وترفض روسيا الاتهامات الأوكرانية والأمريكية بأنها ربما تستعد لغزو أوكرانيا في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل بعشرات الآلاف من القوات المتمركزة قرب الحدود.



وتقول إنها بحاجة إلى تعهدات من الغرب- ومنها تعهد بعدم قيام حلف شمال الأطلسي بأنشطة عسكرية في شرق أوروبا- لأن أمنها مهدد بسبب علاقات أوكرانيا المتنامية مع الحلف الغربي واحتمال نشر صواريخه صوبها على الأراضي الأوكرانية.