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"إيرباص" و"بوينغ" تعربان عن قلقهما حيال إطلاق الجيل الخامس للاتصالات في الولايات المتحدة

21
DECEMBER
2021
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أعربت شركتا الطائرات الأوروبية "إيرباص"، والأميركية "بوينغ" في رسالة لوزارة النقل الأميركية عن "قلقهما" لاحتمال تعرض أنظمة اتصالات طائراتهما للضرر بعد إطلاق الجيل الـ5 للاتصالات.
وقال متحدث باسم "إيرباص" لوكالة فرانس برس": "نؤكد أن مدير شركة "إيرباص أميركاز" جيف كنيتل، ورئيس شركة "بوينغ" ديفيد كالهون، حررا رسالة لوزير النقل الأميركي بيت بوتيدغيغ توضح بالتفصيل المخاوف المشتركة لقطاع الطيران حيال نشر الجيل الخامس في الولايات المتحدة".
وأضاف المصدر أن "إيرباص و"بوينغ" تعملان مع فاعلين آخرين في قطاع الطيران في الولايات المتحدة، لفهم التداخل المحتمل لشبكات الجيل الخامس مع مقياس الارتفاع الراداري".
وكتبت "بوينغ": "نتعاون مع سلطات الطيران والمسؤولين الحكوميين وشركات الطيران والمجموعات التي تمثل القطاع لضمان سلامة تشغيل الطائرات في جميع أنحاء العالم"، حيث يشدد ذلك الضغط على المنظمين الأميركيين في قضية تضع قطاع الطيران في مواجهة مشغلي الهاتف المحمول.
وكان من المقرر أن يبدأ رائدا القطاع "فريزون" و"إيه تي أند تي" استخدام نطاقات التردد 3.7 - 3.8 غيغاهرتز في 5 تشرين الثاني والتي تم تخصيصها لهما في شباط بعد تقديم عرض بعشرات المليارات من الدولارات، إلا أنهما وافقا مطلع كانون الاول على تأجيل إطلاق الخدمة إلى كانون الثاني على خلفية مخاوف أعربت عنها وكالة الطيران الأمريكية بشأن مشاكل التداخل المحتمل مع الأجهزة التي تقيس الارتفاع الراداري في الطائرات.
وطالبا بمعلومات إضافية عن الأجهزة التي تعمل على نطاقات التردد التي قد تستخدمها شبكات الجيل الخامس.

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