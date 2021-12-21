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وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس

21
DECEMBER
2021
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أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس نفذتها سيارة فلسطينية على حاجز دوتان جنوب غربي جنين، مشيرة إلى أن الجيش أطلق النار باتجاه السيارة.

وأفادت القناة “12” الإسرائيلية بأن الجيش أطلق النار باتجاه سيارة فلسطينية بدعوى محاولة سائقها تنفيذ عملية دهس قرب حاجز دوتان غرب جنين، ما أدى إلى احتراقها وصعوبة إخراج السائق منها.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى مقتل الفلسطيني الذي كان يقود السيارة، فيما لم تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية هذه الأنباء.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أمس الاثنين أن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات لجنوده تخفف قيود إطلاقهم النار على الفلسطينيين من ملقي الحجارة في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت أن الجيش أتاح لجنوده إطلاق النار على الفلسطينيين ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة (مولوتوف)، حتى بعد توقفهم عن إلقاء الحجارة، وأثناء انسحابهم من المكان.

وأشارت إلى أن التعليمات الجديدة صدرت في الأسابيع الأخيرة وتم تعميمها في وثيقة مكتوبة على عناصر الجيش في الضفة.

وتابعت أن التعليمات تنص على “وجوب إطلاق النار في منطقة القتال”.

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