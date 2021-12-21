كوريا الجنوبية: الرئيسة السابقة ستبقى في المستشفى حتى فبراير بسبب أمراض متعددة

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أعلنت كوريا الجنوبية، أن الرئيسة السابقة بارك كون هيه، التي تقضي حاليا عقوبة السجن لمدة 22 عاما بتهمة الفساد، ستبقى في المستشفى حتى فبراير بسبب أمراض متعددة.

وقالت وزارة العدل في كوريا الجنوبية إنه "عندما تم إدخال الرئيسة السابقة إلى مستشفى في جنوب سيئول في 22 نوفمبر، كانت بارك تخطط للبقاء هناك لمدة شهر تقريبا، لكن الأطباء يقولون الآن إنها بحاجة إلى البقاء في المستشفى لمدة ستة أسابيع أخرى على الأقل لعلاج أمراض الظهر والكتف وغيرها".

وفي هذا العام، دخلت بارك البالغة من العمر 69 عاما المستشفى ثلاث مرات بسبب آلامها المزمنة في الكتف وأسفل الظهر. وفي عام 2019، خضعت لعملية جراحية في الكتف.

يذكر أن بارك تقضي عقوبة السجن لمدة 22 عاما منذ مارس 2017 بعد عزلها من منصبها بسبب تهم فساد واسعة النطاق وفضيحة استغلال النفوذ.