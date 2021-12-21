أميركا.. بايدن لا يعتزم فرض "إغلاق" بسبب تفشي أوميكرون

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لا تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض "إغلاق" في الولايات المتحدة لمواجهة موجة وبائية جديدة لفيروس كورونا، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، ليلة الثلاثاء.

وقالت ساكي في إحاطتها الصحافية اليومية إن الرئيس الأميركي الذي سيتوجه الى مواطنيه، الثلاثاء، لن يعلن "إغلاق البلاد" بل سيركز على فوائد تلقي اللقاح.

وأضافت أنه سيعلن أيضا "إجراءات" جديدة تهدف إلى "توسيع نطاق إجراء الفحوص لكشف" كوفيد-19، مع الإشارة إلى "الأخطار التي تهدد غير الملقحين".

وحذر مستشار البيت الأبيض للشؤون الصحية أنتوني فاوتشي، الأحد، من أن المتحور أوميكرون "ينتشر" في أنحاء العالم، لافتا إلى أن "أسابيع أو أشهرا صعبة" تنتظر الأميركيين هذا الشتاء.

وأحصت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 807 آلاف وفاة بكوفيد-19، لتكون البلد الأكثر تضررا في العالم من الوباء.