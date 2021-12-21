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إصابة موظف بالبيت الأبيض بكورونا.. وإعلان نتيجة فحص بايدن

21
DECEMBER
2021
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أعلن البيت الأبيض، ليلة الثلاثاء، أن نتيجة اختبار أحد الموظفين الذين لا يتواصلون بانتظام مع الرئيس جو بايدن، جاءت إيجابية، لكن نتيجة بايدن جاءت سلبية.

وأضاف البيت الأبيض أن الموظف قضى قبل ثلاثة أيام نحو 30 دقيقة قرب الرئيس بايدن في الطائرة الرئاسية من أورانج بولاية ساوث كارولينا إلى فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا.

وأوضح البيت الأبيض أن الموظف مطعم وحاصل على الجرعة المعززة من اللقاح، كما تم اختباره سلبيا قبل ركوب الطائرة الرئاسية كما هو مطلوب لكل شخص يسافر مع الرئيس. وأنه لم يشعر بالأعراض حتى يوم الأحد، ليتم التأكد من إصابته الاثنين.

وأكد البيت الأبيض أنه يتم الاتصال بالآخرين على متن الطائرة الرئاسية الذين كانوا على اتصال وثيق بهذا الموظف، وسيتم نصحهم بإجراء اختبار وفقا لتوجيهات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما أكد البيت الأبيض أنه يتم إجراء اختبار لكورونا للرئيس بايدن على أساس منتظم، وكجزء من هذا الاختبار المنتظم، كانت نتائج بايدن سلبية الأحد والاثنين، وسيتم اختباره مرة أخرى الأربعاء.

وأضاف البيت الأبيض أنه نظرا لأن إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لا تطلب من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل الحجر الصحي في حال خالطوا مصابين، فسيواصل الرئيس جدوله اليومي.

 

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